Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Печерский районный суд города Киева принял решение в пользу бывшего первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углавы, признав распространенную Виталием Шабуниным и его общественной организацией "Центр противодействия коррупции" информацию недостоверной. Об этом Углава сообщил у себя в фб.

По его словам, для опровержения недостоверной информации у Шабунина и его ОО есть 10 дней.

В частности должно быть опровергнуто обвинение меня в "сливе" информации фигурантам расследуемых дел... ЦПК и Виталий Шабунин не предоставили никаких доказательств своей позиции и обвинений в мой адрес, показав таким образом, что их просто нет. Итак, суд признал, что информация, которую они распространяли, содержала клевету и наносила ущерб моей чести, достоинству и деловой репутации - написал бывший первый заместитель директора НАБУ.

Кроме этого, Углава напомнил, что в решении Дисциплинарной комиссии НАБУ, что стало основанием для его увольнения, также нет доказательств и оно также оспаривается в суде.

"Я осознаю, что борьба продолжается и впереди может быть апелляция, другие инсинуации со стороны ЦПК и Виталия Шабунина, но я уверен в своей правоте. Продолжаю отстаивать себя и свою честь и готов пройти все необходимые шаги для того, чтобы восстановить справедливость", - добавил он.

Напомним

Гизо Углава занимал должность первого заместителя директора НАБУ более 9 лет. Его уволили из бюро 3 сентября 2024 года, официальным основанием стало нарушение присяги госслужащего и правил этического поведения. Однако, Углава подал иск в суд с требованием признать приказ о его увольнении незаконным.

Стоит отметить, что за несколько месяцев перед увольнением он успел сделать ряд громких заявлений, которые разоблачили потенциальные проблемы в управлении и процессах расследования дел антикоррупционными детективами.

Углава обвинял руководство НАБУ, в частности директора Семена Кривоноса, в давлении, направленном на то, чтобы заставить его уйти в отставку. А также он обратился с заявлением в Национальное агентство по предотвращению коррупции на директора НАБУ и получил официальный статус обличителя.

Тогда еще действующий заместитель директора НАБУ неоднократно намекал на то, что решения в бюро принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые по его мнению, оказывали это давление были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения "внешних" целей.