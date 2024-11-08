"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Даже самый влиятельный человек мира не может решать кто будет НАТО, ведь это сообщество многих европейских государств. Об этом рассказал Генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков в комментарии журналисту УНН.

Дональд Трамп еще не вступил на пост президента, поэтому рано об этом говорить. Да, США играют большую роль в мире, но Евроатлантический Союз - самостоятельная единица, это сообщество многих европейских государств. Поэтому, я думаю, что не может позиция одного человека, даже если он один из самых влиятельных в мире, влиять на решение о безопасности в Европе и решать кто будет в НАТО - сказал Ильков.

Напомним,

Вчера, The Wall Street Journal сообщил, что Трамп может предложить Украине отказаться от НАТО на 20 лет, чтобы заморозить войну План предусматривает, что после прекращения боевых действий вдоль всей линии фронта будет создана демилитаризованная зона. Однако пока неизвестно, кто будет отвечать за ее безопасность.

Также, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал план завершения войны Дональда Трампа, отметив, что быстрое окончание войны означает потери для Украины.

УНН сообщал, что МИД Украины отреагировал на публикацию о "мирном плане" от команды Трампа.

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