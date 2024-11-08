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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Киев  •  УНН

08:56 • 26990 просмотра

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Александр Ильков заявил, что ни один человек не может единолично влиять на решение о членстве в НАТО. Он подчеркнул, что Альянс является сообществом многих европейских государств.

Даже самый влиятельный человек мира не может решать кто будет НАТО, ведь это сообщество многих европейских государств. Об этом рассказал Генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков в комментарии журналисту УНН.

Дональд Трамп еще не вступил на пост президента, поэтому рано об этом говорить. Да, США играют большую роль в мире, но Евроатлантический Союз - самостоятельная единица, это сообщество многих европейских государств. Поэтому, я думаю, что не может позиция одного человека, даже если он один из самых влиятельных в мире, влиять на решение о безопасности в Европе и решать кто будет в НАТО

- сказал Ильков. 

Напомним,

Вчера, The Wall Street Journal сообщил, что Трамп может предложить Украине отказаться от НАТО на 20 лет, чтобы заморозить войну План предусматривает, что после прекращения боевых действий вдоль всей линии фронта будет создана демилитаризованная зона. Однако пока неизвестно, кто будет отвечать за ее безопасность.

Также, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал план завершения войны Дональда Трампа, отметив, что быстрое окончание войны означает потери для Украины. 

УНН сообщал, что МИД Украины отреагировал на публикацию о "мирном плане" от команды Трампа.

Дональд Трамп определяет порядок, состав администрации и приоритеты своей политики7 ноября 2024, 15:06 • 16845 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина