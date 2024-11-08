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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Киев  •  УНН

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Скрининговые программы, такие как маммография и ПАП-тесты для женщин, помогают выявить рак еще на стадии, когда симптомы не проявляются.

Ранняя диагностика онкологических заболеваний может стать решающим фактором для успешного лечения, особенно при выявлении на начальных стадиях. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии УНН рассказал врач-онколог Андрей Гардашников.

"Скрининг - это обследование здоровых людей без жалоб, из определенных групп риска на определенные болезни, в онкологии - на новообразования... Если мы говорим именно о проведении скрининга, который есть в рекомендациях и который имеет доказательства эффективности, например, по тому же раку молочной железы, маммография - в определенном возрасте женщинам ее проводят, то это очень важно. То же самое и по определению ранней диагностики рака шейки матки - это очень важно", - подчеркнул Гардашников.

Он подчеркнул, что, в отличие от тестов на онкомаркеры, которые пациенты часто назначают себе самостоятельно, и которые без назначения врача не являются показательными и правдивыми, скрининг является действенным методом для оценки здоровья.

"У нас просто в народе, например, очень любят прийти и заказать онкомаркеры - давайте я сдам анализы на все виды рака, чтобы знать... К сожалению, такой достоверности эти анализы на онкомаркеры обычно не имеют, и они должны назначаться именно врачом. То есть нельзя прийти в какую-то больницу, заказать набор каких-то лабораторных анализов и просто сдать кровь и быть уверенным, что никакого рака нет. Это так не работает", - подчеркнул Гардашников.

Врач-онколог отметил, что в случае ранней диагностики болезни лечение становится значительно эффективнее и доступнее. "У нас, к сожалению, нет такого обследования, которое бы гарантировало раннее выявление (рака - ред.), это также очень важно обсудить, чтобы не было непонимания у тех людей, у которых не получается выявить эти болезни на ранних стадиях. Это не всегда является виной самого пациента, далеко не всегда. Но если у нас действительно получается выявить онкологические болезни на ранних стадиях, то статистически лечение на ранних стадиях является более эффективным, гораздо чаще есть ремиссия, гораздо чаще есть долговременные ремиссии - то есть они позволяют людям жить, и чаще является более доступным лечение", - пояснил он.

В качестве примера Гардашников привел лечение метастатического рака. По его словам, оно дорогое, и обычно современные методы лечения, такие как иммунотерапия, государство не покрывает. Лечение ранних стадий различных злокачественных образований чаще всего, по словам врача, более доступно.

Относительно скрининговых программ, Гардашников отметил, что некоторые из них финансируются государством и доступны для пациентов бесплатно. "Мне кажется, что или большинство, или даже все, что входит именно в скрининг, возможно внедрить именно за счет государства. Даже когда мы говорим о скрининге рака легких и о КТ - это также возможно. Единственное, что это не сделаешь быстро. Вряд ли придет пациент, скажет, что я хочу на КТ со скринингом и ему скажут - завтра приходите и сделаем. Скорее всего, это будет планово, через электронное направление, через недели или месяцы, но в вопросе скрининга это обычно не срочная история, так что там можно подождать", - отметил врач-онколог.

Добавим

Одним из примеров того, как государство заботится о здоровье своих граждан, является программа, которая действует для жителей Броварской территориальной громады. Местная власть ввела программу "С заботой о каждом" на 2024-2026 годы, которая направлена на обеспечение социальной защиты и медицинской поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

В рамках программы проводится регулярная диагностика для раннего выявления онкологических заболеваний. В частности жителям громады доступны такие обследования:

  • цитологический скрининг рака шейки матки (жидкостный ПАП-тест) и ВПЧ-тестирование для женщин от 21 года;
  • скрининг рака молочной железы и яичников для женщин от 30 лет;
  • скрининг рака щитовидной железы по направлению врача;
  • урологический скрининг для диагностики рака простаты для мужчин от 35 лет.

Эти обследования граждане Украины, которые зарегистрированы и проживают на территории Броварской громады, могут проходить бесплатно раз в год.

Кроме того, в Броварской громаде действуют еще несколько важных медицинских программ, направленных на поддержку здоровья громады, в частности, льготных категорий населения. Директор Броварского городского центра первичной медико-санитарной помощи Игорь Кравцов в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что одной из ключевых программ является обеспечение льготных категорий населения, в частности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), бесплатными лекарствами и медицинскими средствами.

Кроме того, значительные средства местные власти Броваров направляют на поддержку пациентов с онкологией, проживающих в громаде. Больница обеспечивает их бесплатными химиотерапевтическими препаратами, которые являются дорогими, поскольку все компоненты иностранного производства.

Мэр Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что такие программы важны для обеспечения здоровья и благополучия жителей громады. Он добавил, что городские власти будут продолжать поддерживать эти инициативы, несмотря на ограниченный бюджет.

"Мы понимаем, насколько важны эти программы для наших граждан, особенно для тех, кто нуждается в постоянной медицинской поддержке. Программы бесплатного обеспечения лекарствами, поддержка онкопациентов и профилактика онкозаболеваний - это жизненно необходимые инициативы, и мы делаем все возможное, чтобы сохранить их даже в сложных условиях. Забота о здоровье жителей нашей громады остается нашим приоритетом", - отметил Сапожко.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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