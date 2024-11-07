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"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

Киев  •  УНН

06:30 • 43640 просмотра

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АРМА объявила конкурс на управление БФК "Гулливер", не учтя интересы государственных банков. Ощадбанк рискует потерять более 20 млрд грн из-за возможного прекращения выплат по кредиту от владельца ТРЦ.

Агентство по розыску и менеджменту активов ищет управляющего для столичного БФК «Гулливер». Однако, условия конкурса не предусматривают обслуживание кредитов в государственных банках. Таким образом, в случае передачи этого актива в управление, только «Ощадбанк» рискует потерять более 20 миллиардов гривен. Почему так произошло и какие это будет иметь последствия разбирался УНН.

Детали

Глава АРМА Елена Дума 30 октября сообщила, что объявлен конкурс на отбор управляющего для «Гулливера». Однако, проанализировав тендерную документацию, становится понятно, что при объявлении конкурса вообще не была учтена позиция государственных банков.

Как известно, здание ТРЦ является залогом по ипотечному кредиту в «Ощадбанке» и «Укрсиббанке». Владельцем «Гулливера» является компания «ТРИ О», сейчас именно она выплачивает задолженность перед банками. В случае, если актив передадут новому управляющему, компания потеряет единственный источник поступлений и не сможет выплачивать кредит, а государственный банк останется без выплат по долговым обязательствам.

Об этом неоднократно заявляли и в самом «Ощадбанке». В частности, заместитель председателя правления «Ощадбанка», ответственный за работу с NPL Арсен Милютин отмечал, что, когда «Гулливер» передадут новому управляющему - все выплаты по кредиту прекратятся и он останется непогашенным, а это вредит интересам государственного банка.

Убытки «Ощадбанка из-за прекращения выплат по кредиту могут достичь более 20 миллиардов гривен. Это может стать серьезной потерей для банковской системы Украины, особенно на фоне попыток государства улучшить свою финансовую стабильность.

Следовательно, условия конкурса на управление «Гулливером» без учета интересов государственных банков поднимают вопрос: соответствует ли эта инициатива интересам государства и как банкам вернуть свои деньги?

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев9 августа 2024, 06:12 • 260028 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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