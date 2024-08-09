Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Многофункциональный комплекс "Гулливер" является одним из самых популярных торгово-развлекательных центров в Киеве и одним из самых высоких бизнес-центров столицы. Однако, как и многие другие крупные проекты, он столкнулся с финансовыми вызовами, одним из них стал валютный кредит, который был привлечен для финансирования его строительства и развития. Конвертирование этого займа в гривну может стать важным шагом для быстрого погашения долга перед государственными банками. Однако, для реализации этого плана необходимо разрешение от Национального банка Украины, пишет УНН.

Как все начиналось

Идея создания "Гулливера" возникла в начале 2000-х годов. Проект предусматривал строительство общественно-жилого и торгово-офисного комплекса с паркингом.

Для реализации проекта в 2003-2006 годах бенефициары привлекли значительные кредитные средства. Основными кредиторами выступили украинские банки, но заем был выдан практически полностью в иностранной валюте. Это и стало ключевой проблемой этого кредита в дальнейшем.

Стоит отметить, что в нулевых такие кредиты брали все - как компании, так и граждане. Валютная стабильность, как считалось тогда, - это надолго, а недвижимость постоянно будет расти в цене.

Однако кризисы 2008 и 2014 годов нанесли непоправимый удар по бизнесу, который кредитовался в валюте. Кроме значительного повышения обязательных платежей в пересчете на гривну, упал спрос - люди стали беднее.

К кризисам мы еще вернемся, а сначала стоит объяснить, когда владельцем "Гулливера" стал украинский бизнесмен Виктор Полищук.

Еще на этапе строительства этажей, Полищук вложил средства в несколько этажей для того, чтобы в будущем там разместились офисы его компаний.

Впоследствии, а именно в 2012 году бизнесмен становится главным бенефициаром проекта. В то время комплекс был построен частично и требовал значительных инвестиций для завершения строительства и запуска в эксплуатацию.

Однако, помимо инвестиций для завершения строительства, новому собственнику нужно было взять на себя обязательства выплатить значительный валютный кредит, взятый предыдущими бенефициарами. На то время, размер кредита, привлеченного для строительства комплекса, составлял около 300 миллионов долларов.

Проведя все финансовые расчеты, оценив состояние здания и перспективы развития проекта, Виктор Полищук согласился на покупку здания вместе с кредитом. Бизнесмен инвестировал в завершение строительства и дальнейшее развитие комплекса, для чего проект получил в банках еще 100 миллионов долларов кредита для запуска комплекса.

Открытие "Гулливера" и первый кризис

Официальное открытие ТРЦ "Гулливер" состоялось в 2013 году. Торгово-развлекательный центр стал одним из крупнейших в Киеве, предлагая широкий выбор магазинов, ресторанов, развлекательных заведений и офисных помещений.

После открытия торгового центра, проект начал генерировать стабильные доходы от аренды торговых площадей, что позволило постепенно погашать кредитные обязательства перед банками.

Однако, в период экономического кризиса, который коснулся Украины после 2014 года, многие компании столкнулись с финансовыми трудностями. Владельцы БФК "Гулливер" также ощутили на себе влияние экономических изменений, что усложнило своевременное погашение кредитов.

Из-за девальвации гривны после кризиса 2014 года, долг по кредитам вырос в два раза, ведь курс гривны изменился с 7,99 до 15,76 за доллар.

Падение поступлений усилилось во время пандемии, ведь магазины и офисы в то время работали в ограниченном режиме.

В ответ на финансовые трудности постоянно проводились переговоры с банками-кредиторами и в 2020 году кредит был реструктуризирован в соответствии с "Законом о финансовой реструктуризации". (19 июля 2016 года был официально опубликован Закон Украины № 1414-VIII "О финансовой реструктуризации" от 14 июня 2016 года (далее - "Закон о финансовой реструктуризации").

Стоит указать, что этот закон был разработан по инициативе МВФ, участие в его разработке принимали представители ЕБРР и Всемирного банка и за основу были взяты лучшие мировые практики. Этот закон предусматривает специальные предохранители, чтобы весь процесс состоялся без злоупотреблений. Одна из них - участие сторонних независимых экспертов, поэтому в этом кейсе были привлечены компании с мировым именем - ROTHSCHILD, DELOITTE, ERNST&YOUNG, KPMG, GRANT THORNTON и CUSHMAN&WAKEFIELD.

Эксперты предложили более 10 вариантов реструктуризации и, согласно закону, был выбран такой, который сможет обеспечить максимальную экономическую выгоду для привлеченных банков-кредиторов.

Также во время реструктуризации лишь часть кредита была конвертирована в гривну, а большая часть долга все еще остается номинированной в иностранной валюте.

Благодаря реструктуризации долга и восстановлению экономической активности, БФК "Гулливер" удалось стабилизировать финансовое состояние проекта.

Начало полномасштабной войны и второй кризис

Владельцы комплекса придерживались условий реструктуризации до самого начала полномасштабной войны - до февраля 2022 года.

Тогда практически все банки Украины предоставляли своим клиентам кредитные каникулы, а далее происходил постепенный процесс возобновления платежей в счет обслуживания кредитов. Тот факт, что "Гулливер" расположен в центре города, не спас его в начале широкомасштабного вторжения от падения выручки.

Поступление средств упало в 22 раза по сравнению с 2021 годом, офисная часть стояла пустой, а в торговой работал продуктовый супермаркет и аптека. При этом объект нужно было продолжать содержать, то есть расходы в первые месяцы большой войны превышали поступления.

Одновременно с постепенным восстановлением бизнес-активности и с 2023 года владельцы "Гулливера" вернулись к обслуживанию долга в рамках соглашения о реструктуризации. При условии стабильности, с начала 2025 года заемщик сможет полностью возобновить обслуживание кредита. Ожидается также, что в течение следующих трех-пяти лет владельцы "Гулливера" смогут оплатить часть долга, которую они не смогли выплатить на начальном этапе полномасштабной войны.

Для стабильной выплаты по кредиту, БФК критически необходимо, чтобы не было валютных колебаний. Ведь центр не работает на экспорт и не может зарабатывать в валюте для выплаты кредита.

Однако этого гарантировать никто не может. Поэтому для общей стабилизации ситуации крайне важным будет конвертирование валютного кредита БФК "Гулливер" в гривну. Это будет важным шагом, который позволит "Гулливеру" остаться успешным коммерческим проектом и погасить обязательства перед государственными банками.

Для реализации плана конвертирования валютного кредита в гривну требуется разрешение от Национального банка Украины. Это связано с регулированием валютных операций и финансовой стабильностью банковской системы.

Эксперты в комментариях УНН отмечают, что Нацбанку даже не нужно отменять запрет, а лишь позволить банку и клиенту в индивидуальном порядке решать, целесообразно ли конвертировать валютный кредит в гривну в этом конкретном случае. Эксперты отмечают, что если банк и клиент пришли к согласию, то нет необходимости запрещать это, ведь благодаря этому снижается угроза невозврата проблемных кредитов, и накопления убытков в балансах заемщиков. Однако, пойдет ли Нацбанк на такой шаг - пока вопрос остается открытым.

Вывод

История кредита БФК "Гулливер" является примером того, как крупные инвестиционные проекты могут столкнуться с финансовыми трудностями, но при условии верной и целесообразной стратегии и поддержки кредиторов могут стабилизировать свое положение и продолжать развитие.

Конвертирование валютного кредита в гривну может стать решающим шагом для стабилизации финансового состояния БФК "Гулливер" и обеспечения его дальнейшего успеха. Снижение валютных рисков, прогнозируемость расходов и уменьшение долговой нагрузки будут способствовать более быстрому погашению кредита.

Однако, для этого необходимо разрешение от Национального банка Украины, который обеспечит законность и безопасность этой операции. БФК "Гулливер" имеет все шансы оставаться успешным коммерческим проектом при условии поддержки государственных банков и регуляторных органов.