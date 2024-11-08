Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Объявление «Укрэнерго» о техническом дефолте не повлияет на уверенное прохождение зимы и на текущие программы. Сам вопрос дефолта планируют решить до 20 февраля 2025 года.

Об этом рассказал врио председателя правления «Укрэнерго» Алексей Брехт журналисту УНН.

Сегодня, мы с нашими западными партнерами говорили, так часть говорит, что объявление технического дефолта - не приятная и болезненная вещь, но это не будет влиять на текущие программы и выборки, которые уже действуют. Я рассчитываю на то, что все партнеры в ближайшее время дадут ответ. Текущих программ «Укрэнерго» точно хватит, чтобы эту зиму мы уверенно прошли и перешли в подготовку к следующей. А вот вопрос реструктуризации и погашения задолженности по зеленым облигациям мы планируем решить не позднее 20 февраля следующего года - рассказал Брехт.

По его словам, «Укрэнерго» понадобится несколько месяцев для того, чтобы решить технический дефолт и начать программы. Он объясняет, что никакого негативного влияния на конечного потребителя не будет.

Напомним,

НЭК «Укрэнерго» объявила, что с 9 ноября временно останавливает осуществление платежей по долговым обязательствам по «зеленым» облигациям устойчивого развития. В парламентском финансовом комитете объясняют решение «техническим дефолтом».