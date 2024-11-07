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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Киев  •  УНН

15:40 • 2952 просмотра

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В школах и садиках Броварской громады обустроили специальные комнаты для детей с особыми образовательными потребностями. Комнаты оснащены оборудованием для психоэмоциональной разгрузки и коррекционно-развивающих занятий.

В 12 коммунальных школах и садиках Броварской территориальной  громады созданы ресурсные комнаты для детей с особыми образовательными потребностями. Эти комнаты используются для психоэмоциональной разгрузки, коррекционно-развивающих занятий, а также для индивидуальных и групповых занятий. Об этом УНН сообщили в Броварском городском совете.

Ресурсные комнаты стали важным элементом в создании доступной образовательной среды в Броварской громаде, оказывая необходимую поддержку и способствуя полноценному развитию детей с особыми образовательными потребностями. В них работают специалисты, среди которых логопеды, дефектологи, психологи и реабилитологи.

Всего, по данным горсовета, в общеобразовательных учреждениях громады работают 7 логопедов, 13 психологов, 14 дефектологов и 1 реабилитолог, а в дошкольных учреждениях - 42 логопеда.

"Ресурсные комнаты оснащены элементами для успокоения, такими как, специальные песочницы, звукозаписывающие устройства для воспроизведения музыки и тому подобное. В них расположены предметы для успокоения и сенсорной разгрузки, такие как тактильные панели, мягкие модули, световые элементы. Они оборудованы удобными мягкими пуфами, оснащены столами, стульями и дидактическими материалами, которые используют педагоги для обучения и развития социальных и когнитивных навыков. Размещаются предметы для развития моторных навыков, например, мячи для балансировки, лестницы или другие подвижные конструкции, помогающие в развитии координации и физических навыков ребенка", - рассказали в горсовете.

Всего в громаде функционирует 179 инклюзивных классов в 12 общеобразовательных заведениях, где учатся 289 учеников с особыми образовательными потребностями, а также 6 инклюзивных групп продленного дня. Из 23 коммунальных учреждений дошкольного образования 19 имеют 59 инклюзивных групп, которые посещает 141 ребенок. Трое из них имеют постоянное сопровождение ассистента ребенка, а в каждом классе и группе есть ассистент учителя или воспитателя.

Для обеспечения доступа к образованию 13 ученикам с опорно-двигательными нарушениями предоставляется специальный транспорт, который подвозит детей в школы и обратно.

Например, детей в Требуховский лицей отвозит автобус, который  в том числе оборудован для перевозки детей с на креслах колесных. Автобус передан ОО "Женское объединение" от австрийских партнеров.

Кдавайте

Броварская громада также активно адаптирует образовательную среду для детей с сенсорными нарушениями, обеспечивая доступ к специальным учебникам, технологиям и инклюзивным программам.

На территории Броварской городской территориальной громады на учете в Инклюзивно-ресурсном центре (ИРЦ) находится 2 256 детей с особыми образовательными потребностями, из которых 1 426 - дошкольного возраста, а 830 - школьного. Для обеспечения доступности образования для этих детей в громаде созданы многочисленные инклюзивные инициативы и приспособления.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКиевская область
avstriyaАвстрия
brovariБровары