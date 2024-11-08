Масштабный ночной обстрел Харькова: насчитываются десятки пострадавших и разрушения

Сегодня ночью Харьков снова подвергся масштабному обстрелу. Враг атаковал Салтовский и Шевченковский районы города, где пострадали как жилые кварталы, так и исторический центр. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По информации, в Салтовском районе один из снарядов попал в многоэтажку, вызвав частичное разрушение с первого по третий этаж. Спасатели продолжают разбирать завалы. По состоянию на утро известно о 25 раненых, пятеро из которых госпитализированы с травмами средней и легкой степени тяжести. Эвакуированы 30 жителей, среди которых четверо детей. Повреждены также соседние здания, несколько автомобилей и выходы станции метро.

Центральная часть города тоже пострадала: враг попал в открытую территорию, повредив исторические здания, общественные объекты и жилые дома. Еще один удар пришелся на жилую застройку, где повреждены по меньшей мере шесть многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны и автомобили. К счастью, в этом районе обошлось без жертв.

Новое сообщение из Харькова: количество пострадавших в результате обстрела достигло 25 человек