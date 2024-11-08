Новое сообщение из Харькова: количество пострадавших в результате обстрела достигло 25 человек

В Харькове продолжает расти количество пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Салтовском районе. По последним данным, количество раненых достигло 25 человек, среди которых есть трехмесячный младенец. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Напомним

Удар управляемым авиационным боеприпасом по 12-этажному жилому дому частично разрушил несколько этажей. Из-за взрыва возник пожар, а несколько человек оказались под завалами. Ситуация на месте остается сложной, спасательные работы продолжаются.

Террористы обстреляли Харьков: количество пострадавших возросло до 24 человек