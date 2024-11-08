Террористы обстреляли Харьков: количество пострадавших возросло до 24 человек
Киев • УНН
В результате удара управляемого авиационного боеприпаса по 12-этажному дому в Салтовском районе Харькова пострадали 24 человека. Среди раненых есть трехмесячный младенец, пятеро госпитализированы.
Количество пострадавших из-за обстрела в Харькове возросло до 24. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Количество пострадавших в результате удара управляемого авиационного боеприпаса по 12-этажному жилому дому в Салтовском районе Харькова возросло до 24 человек.
Напомним
Ранее сообщалось о 18 раненых, среди которых - трехмесячный младенец. Пятеро пострадавших были госпитализированы.
Удар вызвал значительные разрушения: три этажа дома частично уничтожены, повреждены соседние здания, возник пожар. На месте инцидента продолжают работать спасатели, которые помогают пострадавшим и разбирают завалы.
Количество пострадавших от обстрела Харькова возросло до 18, среди которых есть младенец8 ноября 2024, 03:09 • 4694 просмотра