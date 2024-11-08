Количество пострадавших от обстрела Харькова возросло до 18, среди которых есть младенец

Количество пострадавших от обстрела Харькова возросло до 18, среди них - младенец. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По информации от руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, пятеро пострадавших были госпитализированы, а остальные получили медицинскую помощь на месте. Среди раненых - трехмесячный младенец.

Напомним

Вражеский обстрел Салтовского района нанес серьезные разрушения: управляемый авиационный боеприпас попал в 12-этажный жилой дом, разрушив три этажа. После взрыва возник пожар, а некоторые жильцы оказались под завалами. Однако на месте продолжают работать спасатели и медики, которые оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия обстрела.

Мощный обстрел Харькова: по меньшей мере 8 человек ранены в результате ударов