Мощный обстрел Харькова: по меньшей мере 8 человек ранены в результате ударов
Киев • УНН
В Салтовском районе Харькова управляемый авиационный боеприпас попал в жилой дом, частично разрушив три этажа. В результате атаки пострадали 8 человек, спасатели разбирают завалы.
Сегодня Харьков снова подвергся мощному обстрелу со стороны оккупационных войск, в результате чего известно о 8 пострадавших. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Управляемый авиационный боеприпас (КАБ) попал в 12-этажный жилой дом в Салтовском районе города. На данный момент известно о 8 пострадавших.
Частично разрушен подъезд дома, в частности от первого до третьего этажа. В результате взрывной волны повреждены также окружающие здания. Спасательная операция продолжается: сотрудники ГСЧС пытаются разобрать завалы и оказать помощь пострадавшим.
Напомним
Ранее сообщалось, что в 12-этажном жилом доме начался пожар, а под завалами находятся люди, и на месте продолжается интенсивная поисково-спасательная операция.
Новые авиаудары по Харькову: что известно о попаданиях в жилые районы8 ноября 2024, 01:51 • 1781 просмотр