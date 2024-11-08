Новые авиаудары по Харькову: что известно о попаданиях в жилые районы

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
16:20 • 71893 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
15:40 • 93051 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
11:40 • 111040 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 123461 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
6 ноября 2024, 14:59 • 164660 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

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Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
6 ноября 2024, 13:36 • 162876 просмотра

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

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Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
6 ноября 2024, 11:47 • 131147 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

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Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
6 ноября 2024, 11:25 • 118927 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
5 ноября 2024, 15:41 • 133171 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
5 ноября 2024, 14:10 • 141539 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Новые авиаудары по Харькову: что известно о попаданиях в жилые районы

Новые авиаудары по Харькову: что известно о попаданиях в жилые районы

Киев  •  УНН

01:51 • 1857 просмотра

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Вражеские войска нанесли авиаудары по центру Харькова и Салтовскому району. КАБ попал в 12-этажный дом, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в историческом центре города.

Харьков снова подвергся авиаударам, которые нанесли значительный ущерб жилым районам в центре города и одному из самых густонаселенных "спальных" районов. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Один из ударов - по центру города Харьков, есть повреждения гражданской инфраструктуры

- заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По предварительным данным, удары пришлись на район исторической застройки в центре Харькова, где повреждены жилые дома и инфраструктура.

Один из управляемых авиационных боеприпасов (КАБ) попал в 12-этажное жилое здание на Салтовке, нанеся масштабные разрушения: несколько этажей разрушены, в здании начался пожар. 

Под завалами находятся люди, и на месте продолжается интенсивная поисково-спасательная операция. Спасатели, пожарные и медики работают в сверхсложных условиях, пытаясь добраться до пострадавших.

В Харькове прогремели взрывы8 ноября 2024, 01:15 • 2899 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
igor-terekhovИгорь Терехов
kharkivХарьков