Новые авиаудары по Харькову: что известно о попаданиях в жилые районы
Киев • УНН
Вражеские войска нанесли авиаудары по центру Харькова и Салтовскому району. КАБ попал в 12-этажный дом, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в историческом центре города.
Харьков снова подвергся авиаударам, которые нанесли значительный ущерб жилым районам в центре города и одному из самых густонаселенных "спальных" районов. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Один из ударов - по центру города Харьков, есть повреждения гражданской инфраструктуры
По предварительным данным, удары пришлись на район исторической застройки в центре Харькова, где повреждены жилые дома и инфраструктура.
Один из управляемых авиационных боеприпасов (КАБ) попал в 12-этажное жилое здание на Салтовке, нанеся масштабные разрушения: несколько этажей разрушены, в здании начался пожар.
Под завалами находятся люди, и на месте продолжается интенсивная поисково-спасательная операция. Спасатели, пожарные и медики работают в сверхсложных условиях, пытаясь добраться до пострадавших.
В Харькове прогремели взрывы8 ноября 2024, 01:15 • 2899 просмотров