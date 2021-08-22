США та Німеччина просять своїх громадян не їздити в в аеропорт Кабула

Деталі

Сполучені Штати та Німеччина у суботу закликали своїх громадян в Афганістані уникати поїздок до аеропорту Кабула, посилаючись на загрози безпеці, оскільки тисячі зневірених людей зібралися намагатися втекти майже через тиждень після того, як ісламісти Талібану взяли під свій контроль.

Посольство Німеччини також порадило своїм громадянам не їхати в аеропорт, попередивши в електронному листі, що сили талібів здійснюють все більш жорсткий контроль у його безпосередній околиці.

У рекомендаціях підкреслюється, наскільки незручною залишається ситуація з безпекою. Американський чиновник, виступаючи на умовах анонімності, сказав, що американські військові шукають альтернативні шляхи для людей, щоб дістатися до аеропорту через погрози з боку таких бойовиків, як Аль -Каїда та Ісламська держава.

Нагадаємо

В Головному управлінні розвідки Міноборони навели нові деталі евакуації українців з Афганістану.

Контекст

Сьогодні, 21 серпня, із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.

Додамо, що як повідомив в п’ятницю на брифінгу глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс, а також це підтвердив у своїй заяві Держсекретар США Ентоні Блінкен — ряд країн, в тому числі Україна, запропонували США свою допомогу в евакуації афганців з Кабула.