В Головному управлінні розвідки Міноборони навели нові деталі евакуації українців з Афганістану

Деталі

“Україна не залишає своїх громадян наодинці з бідою. В результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану було евакуйовано групу наших співвітчизників та громадян інших держав. За результатами переговорів з екіпажем літака відомо, що повітряне судно знаходиться у безпечному повітряному просторі та прямує до України”, — вказали у ГУР.

Контекст

Сьогодні, 21 серпня, із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.

Додамо, що як повідомив в п’ятницю на брифінгу глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс, а також це підтвердив у своїй заяві Держсекретар США Ентоні Блінкен — ряд країн, в тому числі Україна, запропонували США свою допомогу в евакуації афганців з Кабула.