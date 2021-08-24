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Байден заверил, что США успеют эвакуировать людей до 31 августа

Байден заверил, что США успеют эвакуировать людей до 31 августа

Киев  •  УНН

 • 17120 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Джо Байден сказал лидерам G7, что Соединенные Штаты рассчитывают успеть эвакуировать своих граждан из Афганистана до 31 августа, в зависимости от сотрудничества с Талибаном. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Почти 6 000 американских военнослужащих помогают эвакуировать американских граждан и афганцев, которые находятся в группе риска, и защитить аэропорт, чтобы другие страны также могли эвакуировать своих граждан.

Пентагон дал рекомендацию, чтобы Байден придерживался своей целевой даты на 31 августа во понедельник, заявили представители США.

Цитата

“Во время сегодняшней утренней встречи с лидерами” Большой семерки “Президент передал, что наша миссия в Кабуле закончится на основе достижения наших целей. Он подтвердил, что сейчас мы идем к завершению к 31 августа ”, - сказала представитель Белого дома Джен Псаки.

Байден сказал другим лидерам G7, что завершение миссии до 31 августа “зависит от постоянной координации с” Талибаном “, включая постоянный доступ эвакуированных в аэропорт”.

“Кроме того, Президент обратился в Пентагон и Государственного департамента с просьбой предоставить планы на случай непредвиденных ситуаций по корректировке сроков, если это станет необходимым”, — сказал Псаки.

Дополнение

Ранее американские чиновники сообщили, что Соединенные Штаты регулярно контактируют с “Талибаном”, а чиновники сообщают группе, этот срок зависит от сотрудничества с “Талибаном”. Байден отправил директора ЦРУ Уильяма Бернса на встречу с лидером движения “Талибан” Абдул Гани Барадар.

США эвакуировали из Афганистана более 4 тысяч владельцев американских паспортов.

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что считает маловероятной эвакуацию американцев и афганцев до 31 августа. G7 требует от “Талибана” позволить эвакуации и после 31 августа.

Справка

Боевики движения “Талибан” 15 августабез боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил , что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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