На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України - МЗС

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“23 серпня Україна евакуювала із Афганістану 98 осіб: 41 українця та 57 афганців. Це був вже третій евакуаційний рейс нашої держави після загострення ситуації в Афганістані. На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України”, — сказав Ніколенко.

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За словами дипломата, МЗС та українське посольство в Таджикистані разом з іншими причетними відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації наших громадян з Афганістану, зокрема із залученням логістичних можливостей західних партнерів.

“Пріоритет — евакуація українських громадян та членів їхніх родин в безпечних умовах, але не виключаємо і евакуацію іноземців з гуманітарних міркувань, якщо для цього будуть можливості”, — додав речник.

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Напередодні МЗС України повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей.



Так, 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” сів літак з евакуйованими українцями з Кабула.

На борту українського літака з Афганістану, який приземлився 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, у тому числі — 27 їхніх дітей.



Інший український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.



Перший український борт з Кабулу прибув в Україну ще 16 серпня. Ним вдалось вивезти 79 громадян, 8 з яких були українці.



Як повідомляв УНН, 65 громадян Афганістану з тих, кого Україна евакуювала, подали заяви про отримання статусу біженця у країні.