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Евакуація з Афганістану: 65 громадян просять статус біженця в Україні

Евакуація з Афганістану: 65 громадян просять статус біженця в Україні

Київ • УНН

 • 41818 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Уже 65 громадян Афганістану з тих, кого Україна евакуювала, подали заяви про отримання статусу біженця у країні. Про це розповів УНН помічник голови Держприкордонслужби України - прес-секретар Андрій Демченко.

Цитата:

“Ті рейси, які забезпечували евакуацію громадян з Афганістану під егідою керівництва держави, (загалом протягом останніх півтора тижня було три рейси — 16 серпня і ще два рейси цими вихідними), всього, якщо говорити про категорію громадян Афганістану, 65 громадян цієї країни при перетині державного кордону України на в’їзд подали заяви про отримання статусу біженця”, — зазначив Демченко.

“Їх разом з іншими громадянами Афганістану, які потребували подальшої допомоги від України, вони були передані представниками міграційної служби, які в подальшому ними і займаються”, — пояснив він.

Деталі

Як розповів УНН співрозмовник, частина громадян Афганістану, які мали можливість, відлетіли до інших країн.

Якщо говорити про громадян України, то за три рейси понад 50 осіб вдалось повернути з Афганістану додому. Окрім того, серед громадян Афганістану, які прибували цими рейсами, були і члени сімей громадян України, які летіли додому, додав речник ДПСУ.

За словами Демченка, на всіх трьох рейсах забезпечувалися заходи щодо недопущення поширення COVID-19. Він уточнив, що йдеться зокрема про тестування на коронавірус.

Де розмістять біженців з Афганістану

Напередодні Київська облдержадміністрація повідомила, що 19 евакуйованих з Афганістану осіб тимчасово проживатимуть у пункті для біженців, розташованому в Яготині.

Доповнення

Напередодні МЗС України повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей.

Перший евакуаційний український борт з Кабулу прибув в Україну ще 16 серпня. Ним вдалось вивезти 79 громадян, 8 з яких були українці.

Другий український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.

Ще один — третій — літак з Кабула сів у “Борисполі” 23 серпня. На борту було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, у тому числі — 27 їхніх дітей.

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