Эвакуация из Афганистана: 65 граждан просят статус беженца в Украине

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"Те рейсы, которые обеспечивали эвакуацию граждан из Афганистана под эгидой руководства государства, (в целом за последние полторы недели было три рейса - 16 августа и еще два рейса в эти выходные), всего, если говорить о категории граждан Афганистана, 65 граждан этой страны при пересечении государственной границы Украины на въезд подали заявления о получении статуса беженца", - отметил Демченко.

"Их вместе с другими гражданами Афганистана, которые нуждались в дальнейшей помощи от Украины, они были переданы представителям миграционной службы, которые в дальнейшем ими и занимаются", - пояснил он.

Детали

Как рассказал УНН собеседник, часть граждан Афганистана, которые имели возможность, улетели в другие страны.

Если говорить о гражданах Украины, то за три рейса более 50 человек удалось вернуть из Афганистана домой. Кроме того, среди граждан Афганистана, которые прибывали этими рейсами, были и члены семей граждан Украины, которые летели домой, добавил представитель ГПСУ.

По словам Демченко, на всех трех рейсах обеспечивались меры по недопущению распространения COVID-19. Он уточнил, что речь идет в частности о тестировании на коронавирус.

Где разместят беженцев из Афганистана

Накануне Киевская облгосадминистрация сообщила, что 19 эвакуированных из Афганистана лиц временно будут проживать в пункте для беженцев, расположенном в Яготине.

Дополнение

Накануне МИД Украины сообщил, что три эвакуационных украинских рейса в целом вывезли из Афганистана 256 человек.

Первый эвакуационный украинский борт из Кабула прибыл в Украину еще 16 августа. Им удалось вывезти 79 граждан, 8 из которых были украинцы.

Второй украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт "Борисполь". На борту находилось 83 гражданина, 31 из которых - украинцы.

Еще один - третий - самолет из Кабула сел в "Борисполе" 23 августа. На борту было 98 эвакуированных людей, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе - 27 их детей.