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Генсек НАТО заявил об угрозе терактов в аэропорту Кабула

Генсек НАТО заявил об угрозе терактов в аэропорту Кабула

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Риски совершения терактов вблизи аэропорта Кабула растут каждый день, и пока движение "Талибан" не даст согласие, сроки эвакуации людей из Афганистана не получится. С таким предупреждением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times, опубликованном в четверг, передает УНН.

Цитата

“С одной стороны, мы хотели бы, чтобы у нас было как можно больше времени, чтобы вывезти максимальное число людей. В то же самое время, если мы останемся после 31 августа [крайний срок вывода американских войск, определенный властями США], особенно если у нас не будет хотя бы молчаливого согласия „Талибана“, риск атак увеличивается”, — сказал Столтенберг.

Самой большой проблемой, с которой сталкиваются члены НАТО, он назвал доставку людей в аэропорт, а не осуществление самих авиарейсов как таковых. “Даже если мы решим продолжить [сроки эвакуации], то нам все равно нужно будет доставлять людей в аэропорт, а районы вокруг аэропорта, Кабул и вся остальная страна контролируются “Талибаном”, — признал глава Североатлантического альянса.

Детали

При этом Столтенберг призвал страны — члены НАТО преодолеть разногласия, которые могла вызвать тема завершения Вашингтоном афганской операции и сосредоточиться на тех угрозах, которые стоят перед ними. “Что бы ни произошло в Афганистане, Северная Америка и Европа должны стоять рядом, и это был ясный сигнал со стороны всех стран — членов НАТО на встрече министров иностранных дел на прошлой неделе”, — сказал он.

“Мы сталкиваемся с изменением глобального баланса силы, с более агрессивной Россией и подъемом Китая. И пока Северная Америка и Европа стоят вместе, мы способны справляться с этими проблемами. Это важно для Европы, но это также важно для Соединенных Штатов”, — утверждал Столтенберг.

Контекст

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

Украина также эвакуирует граждан из Афганистана. МИД сообщил, что три эвакуационные украинские рейсы целом вывезли из Афганистана 256 человек. На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины.

Между тем, талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа. G7 требует от “Талибана” позволить эвакуации и после 31 августа. А президент США Джо Байден указал , что США будут пытаться завершить эвакуацию всех гражданских лиц — как американцев, так и афганцев — к первоначально намеченной даты, 31 августа.

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