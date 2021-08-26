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В аеропорту Кабула загострюється ситуація: Велика Британія попереджає про загрозу атаки

В аеропорту Кабула загострюється ситуація: Велика Британія попереджає про загрозу атаки

Київ • УНН

 • 42661 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Велика Британія попереджає про загрозу атаки у районі аеропорту Кабула в Афганістані, звідки евакуюється велика кількість людей. Про загрозу розповів британський міністр з питань збройних сил Джеймс Хіпі в ефірі BBC в четвер, пише УНН.

Цитата:

"Ми вважаємо, що суттєво нависла (загроза - ред.) дуже смертоносної атаки протягом годин" в аеропорту Кабула, повідомив британський міністр з питань збройних сил Джеймс Хіпі.

З його слів, наразі є дуже достовірні повідомлення про прийдешній напад. 

Доповнення

Про ризики здійснення терактів поблизу аеропорту Кабула, що ростуть кожен день, попередив і Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Також президент США Джо Байден попередив про загрозу нападів з боку бойовиків, пов'язаних з угрупованням "Ісламська держава", пише AP.

На тлі цього США, Австралія і Велика Британія наказали своїм громадянам негайно покинути район аеропорту Кабула. Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що його країна більше не зможе евакуювати людей з аеропорту Кабула після вечора п'ятниці.

Однак, у районі аеропорту досі перебуває велика кількість людей, які сподіваються покинути Афганістан.

Контекст

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

Україна також евакуює громадян з Афганістану. МЗС повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей. На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України.

Тим часом, таліби заявили, що заборонять евакуацію з Кабула після 31 серпня. G7 вимагає від “Талібану” дозволити евакуації і після 31 серпня. А президент США Джо Байден вказав, що США намагатимуться завершити евакуацію всіх цивільних осіб — як американців, так і афганців — до спочатку наміченої дати, 31 серпня.

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