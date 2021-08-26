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Прем'єр Франції повідомив, що країна припинить евакуацію з Афганістану завтра ввечері

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Франція не зможе продовжувати операцію по евакуації з Афганістану з вечора 27 серпня. Про це заявив у четвер прем’єр-міністр країни Жан Кастекс, виступаючи в ефірі радіостанції RTL, пише УНН.

Цитата

“Ми будемо продовжувати евакуацію до вечора завтрашнього дня. Далі ми не зможемо проводити операції по евакуації з аеропорту Кабула”, — сказав Кастекс. Прем’єр зазначив, що на цей момент “Франція прийняла на своїй території близько 2,5 тис. евакуйованих” — французів і афганців, життя яких в Афганістані може перебувати під загрозою.

Раніше

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.

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