Прем'єр Франції повідомив, що країна припинить евакуацію з Афганістану завтра ввечері

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“Ми будемо продовжувати евакуацію до вечора завтрашнього дня. Далі ми не зможемо проводити операції по евакуації з аеропорту Кабула”, — сказав Кастекс. Прем’єр зазначив, що на цей момент “Франція прийняла на своїй території близько 2,5 тис. евакуйованих” — французів і афганців, життя яких в Афганістані може перебувати під загрозою.

Раніше

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.