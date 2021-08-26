Вибух біля аеропорту Кабула: інформація про постраждалих українців наразі не надходила
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Інформація про наявність постраждалих українців в результаті вибуху біля аеропорту Кабул наразі не надходила. Про це написав у себе в Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко, передає УНН.
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“Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольству України в Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію у зв’язку із вибухом поблизу аеропорту Кабула. Інформація про наявність постраждалих українців наразі не надходила”, — написав Ніколенко.
Додамо
26 серпня біля міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі пролунав вибух. Інформацію про це підтвердив речник Пентагону Джон Кірбі.
CNN з посиланням на джерело повідомляє, що є постраждалі серед жителів Афганістану, однак чи постраждали громадяни інших країн, наразі не відомо.
Журналістка Fox News повідомила з посиланням на джерела, що вибух здійснив смертник.
ЗМІ наразі повідомляють про щонайменше 11 жертв в результаті вибуху неподалік аеропорту в захопленому талібами Кабулі.
Додамо, що за даними Міноборони Туреччини, вибухів біля аеропорту було два, а не один.
Посол Франції в афганістані попередив також про можливість нового вибуху.