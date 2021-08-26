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Ситуація в аеропорту Кабула: Туреччина заявляє про два вибухи, Франція попередила про новий

Ситуація в аеропорту Кабула: Туреччина заявляє про два вибухи, Франція попередила про новий

Київ • УНН

 • 34599 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. У районі міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі сталося два вибухи, повідомили у міноборони Туреччини. Про те, що може статися ще один вибух, попередив посол Франції в Афганістані Девід Мартінон, передає УНН.

Деталі

Міністерство оборони Турецької Республіки повідомило, що за межами аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи.

"Біля аеропорту Кабула сталося два вибухи. У нашому підрозділі немає постраждалих та жертв", - повідомили у міноборони Туреччини.

До цього про те, що може статися ще один вибух, попередив посол Франції в Афганістані Девід Мартінон.

"Всім нашим афганським друзям: якщо ви перебуваєте біля воріт аеропорту, терміново йдіть і ховайтеся. Можливий другий вибух", - написав він у Twitter.

Раніше

Сьогодні, 26 серпня, біля аеропорту Кабула стався вибух, це підтвердили у Пентагоні. Повідомлялося про вже 11 вбитих та поранених.

Доповнення

Про ризики здійснення терактів поблизу аеропорту Кабула, що ростуть кожен день, попередив раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Також президент США Джо Байден попереджав про загрозу нападів з боку бойовиків, пов'язаних з угрупованням "Ісламська держава".

Сьогодні і Велика Британія попередила про загрозу атаки у районі аеропорту Кабула в Афганістані, звідки евакуюється велика кількість людей.

На тлі цього США, Австралія і Велика Британія наказали своїм громадянам негайно покинути район аеропорту Кабула. Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що його країна більше не зможе евакуювати людей з аеропорту Кабула після вечора п'ятниці.

Три країни-члени НАТО – Нідерланди, Бельгія та Угорщина – заявили про завершення операцій щодо евакуації своїх та громадян Афганістану з Кабула.

Уряд Нідерландів заявив, що припинить евакуаційні польоти з Кабула 26 серпня, назвавши "болючим моментом" те, що дехто все ж вимушено залишиться в Афганістані.

Однак, у районі аеропорту досі перебуває велика кількість людей, які сподіваються покинути Афганістан.

Контекст

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

Україна також евакуює громадян з Афганістану. МЗС повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей. На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України.

Тим часом, таліби заявили, що заборонять евакуацію з Кабула після 31 серпня. G7 вимагає від “Талібану” дозволити евакуації і після 31 серпня. А президент США Джо Байден вказав, що США намагатимуться завершити евакуацію всіх цивільних осіб — як американців, так і афганців — до спочатку наміченої дати, 31 серпня.

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