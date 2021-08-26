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Ситуация в аэропорту Кабула: Турция заявляет о двух взрывах, Франция предупредила о новом

Ситуация в аэропорту Кабула: Турция заявляет о двух взрывах, Франция предупредила о новом

Киев  •  УНН

 • 34592 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В районе международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле произошло два взрыва, сообщили в Минобороны Турции. О том, что может произойти еще один взрыв, предупредил посол Франции в Афганистане Дэвид Мартинон, передает УНН.

Детали

Министерство обороны Турецкой Республики сообщило, что за пределами аэропорта Кабула произошел не один, а два взрыва.

"У аэропорта Кабула произошло два взрыва. В нашем подразделении нет пострадавших и жертв", - сообщили в Минобороны Турции.

До этого о том, что может произойти еще один взрыв, предупредил посол Франции в Афганистане Дэвид Мартинон.

"Всем нашим афганским друзьям: если вы находитесь у ворот аэропорта, срочно идите и прячьтесь. Возможен второй взрыв", - написал он в Twitter.

Ранее

Сегодня, 26 августа, возле аэропорта Кабула произошел взрыв, это подтвердили в Пентагоне. Сообщалось об уже 11 убитых и раненых.

Дополнение

О рисках совершения терактов вблизи аэропорта Кабула, растущих каждый день, предупредил ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также президент США Джо Байден предупреждал об угрозе нападений со стороны боевиков, связанных с группировкой "Исламское государство".

Сегодня и Великобритания предупредила об угрозе атаки в районе аэропорта Кабула в Афганистане, откуда эвакуируется большое количество людей.

На фоне этого США, Австралия и Великобритания приказали своим гражданам немедленно покинуть район аэропорта Кабула. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что его страна больше не сможет эвакуировать людей из аэропорта Кабула после вечера пятницы.

Три страны-члены НАТО - Нидерланды, Бельгия и Венгрия - заявили о завершении операций по эвакуации своих и граждан Афганистана из Кабула.

Правительство Нидерландов заявило, что прекратит эвакуационные полеты из Кабула 26 августа, назвав "болезненным моментом" то, что кое-кто все же вынужденно останется в Афганистане.

В районе аэропорта до сих пор находится большое количество людей, которые надеются покинуть Афганистан.

Контекст

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

Украина также эвакуирует граждан из Афганистана. МИД сообщил, что три эвакуационные украинские рейсы в целом вывезли из Афганистана 256 человек. На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины.

Между тем, талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа. G7 требует от "Талибана" позволить эвакуацию и после 31 августа. А президент США Джо Байден указал, что США будут пытаться завершить эвакуацию всех гражданских лиц - как американцев, так и афганцев - к изначально намеченной дате, 31 августа.

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