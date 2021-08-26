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Взрыв в аэропорту Кабула убил четырех морских пехотинцев США во время эвакуации

Киев  •  УНН

 • 23422 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Посол США в Кабуле сообщил, что четверо американских морских пехотинцев были убиты в результате взрыва в аэропорту города и трое ранены. Об этом сообщает WSJ, передает УНН.

Детали

По словам официального представителя США, по меньшей мере три американских солдата получили ранения.

Свидетели сообщили о множестве смертельных случаев среди афганцев, многие из которых пытались проникнуть в аэропорт, потому что они помогали усилиям коалиции под руководством США и опасались преследований со стороны талибов.

По сообщению NYT, более 40 человек погибли и более 100 получили ранения в результате взрывов возле аэропорта Кабула.

По словам источника, в больницы доставлены тела погибших и раненых, в том числе женщин и детей.

Добавим

Два взрыва произошли в четверг возле аэропорта Кабула, один из них - возле гостиницы "Барон", где, по сообщениям СМИ, собрались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Сообщается, что первый взрыв осуществил террорист-смертник, затем взорвалась заминированная машина.

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