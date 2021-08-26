Теракти в Кабулі: США кажуть про ймовірні нові напади та планують завдати удар у відповідь

Цитата

За його словами, після вибухів "сталось кілька атак бойовиків ІД ("Ісламська держава" - ред.), які відкрили вогонь по мирних жителях і військовослужбовцям". "На даний момент відомо, що в результаті нападу загинули 12 наших військовослужбовців, ще 15 військовослужбовців отримали поранення", - підкреслив генерал.

Деталі

Він повідомив, що напад на аеропорт Кабула зробили два терориста-смертника з "Ісламської держави".

Американський генерал повідомив, що США продовжать евакуаційну місію в аеропорту Кабула, незважаючи на напади. Він додав, що США очікують, що "Ісламська держава" зробить нові спроби нападів в Кабулі.

За його словами, США мають намір завдати у відповідь удар по Ісламській державі за вибух в аеропорту Кабула, цитує інформагентство AFP.

Доповнення

Раніше агентство Associated Press повідомило, що в результаті атак загинули 11 морських піхотинців і один військовий лікар.

Контекст

Раніше в теракті в аеропорту загинули не менше 40 осіб та ще 130 отримали поранення. Зокрема, повідомлялось, що кількість загиблих американських військових зросла до 12 осіб.