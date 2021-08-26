Теракты в Кабуле: США говорят о возможных новых нападениях и планируют нанести ответный удар

Цитата

По его словам, после взрывов “произошло несколько атак боевиков ИГ („Исламское государство“ — ред.), которые открыли огонь по мирным жителям и военнослужащим”. “На данный момент известно, что в результате нападения погибли 12 наших военнослужащих, еще 15 военнослужащих получили ранения”, — подчеркнул генерал.

Детали

Он сообщил, что нападение на аэропорт Кабула сделали два террориста-смертника из “Исламского государства”.

Американский генерал сообщил, что США продолжат эвакуационную миссию в аэропорту Кабула, несмотря на нападения. Он добавил, что США ожидают, что “Исламское государство” сделает новые попытки нападений в Кабуле.

По его словам, США намерены нанести ответный удар по Исламской государству за взрыв в аэропорту Кабула, цитирует информагентство AFP.

Дополнение

Ранее агентство Associated Press сообщило, что в результате атак погибли 11 морских пехотинцев и один военный врач.

Контекст

Ранее в теракте в аэропорту погибли не менее 40 человек и еще 130 получили ранения. В частности, сообщалось, что количество погибших американских военных возросло до 12 человек.