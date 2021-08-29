Біля аеропорту Кабула пролунав потужний вибух - ЗМІ

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Телеканал Аl Аrabiya повідомив про потужний вибух в Кабулі, інформує УНН.

Деталі

Телеканал, з посиланням на журналіста AFP і місцеві ЗМІ, повідомляє про вибух в столиці Афганістану Кабулі.

Представник служби безпеки з нещодавно скинутого уряду сказав AFP, що це була ракета, і що "перша інформація показує", що вона "влучила в будинок".

Наразі інші подробиці поки не відомі.

Що було раніше

Кілька вибухів сталися 26 серпня в натовпі афганців, які зібралися біля воріт аеропорту Кабула в надії полетіти з Афганістану. Загинули 13 американських військових, ще 18 отримали поранення. Серед афганців більше ніж 200 людей загинули, понад 200 отримали поранення. Представник "Талібану" повідомив, що щонайменше 28 осіб, які загинули під час вибухів, були талібами.

Відповідальність за вибухи взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Американці попередили про небезпеку нових терористичних атак, але вирішили продовжити евакуацію.

#Breaking:
Footage of the explosion in #Kabul.
Witnesses say the blast was caused by a rocket hitting a residential house in the Gulai area of ​​Khajeh Baghra, in the 11th security district.
There are no reports of casualties in this incident yet. pic.twitter.com/UHt4O1R1wN

— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 29, 2021

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