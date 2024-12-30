путін зобов’язав нелегальних мігрантів залишити рф до квітня 2025 року

російський диктатор володимир путін зобов’язав мігрантів покинути рф до квітня 2025 року, пише УНН з посиланням на Astra.

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путін підписав указ у розвиток закону про виселення нелегальних мігрантів до 30 квітня 2025 року. Вимога не поширюватиметься на іноземців, які мають намір залишитися в країні на законних підставах.

Нагадаємо

З 1 січня 2025 року жителів окупованих територій Запорізької області без російських паспортів прирівняють до іноземців. Їм загрожує примусове виселення через обмеження 90-денного перебування без візи.