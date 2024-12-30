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путин обязал нелегальных мигрантов покинуть рф до апреля 2025 года

путин обязал нелегальных мигрантов покинуть рф до апреля 2025 года

Киев  •  УНН

 • 37643 просмотра

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российский диктатор обязал мигрантов покинуть рф до апреля 2025 года. Требование не касается иностранцев, которые имеют законные основания для пребывания в стране.

российский диктатор владимир путин обязал мигрантов покинуть рф до апреля 2025 года, пишет УНН со ссылкой на Astra.

Детали 

путин подписал указ в развитие закона о выселении нелегальных мигрантов до 30 апреля 2025 года. Требование не будет распространяться на иностранцев, которые намерены остаться в стране на законных основаниях.

Напомним 

С 1 января 2025 года жителей оккупированных территорий Запорожской области без российских паспортов приравняют к иностранцам. Им грозит принудительное выселение из-за ограничения 90-дневного пребывания без визы.

Алина Волянская

Алина Волянская

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