путин обязал нелегальных мигрантов покинуть рф до апреля 2025 года
Киев • УНН
российский диктатор обязал мигрантов покинуть рф до апреля 2025 года. Требование не касается иностранцев, которые имеют законные основания для пребывания в стране.
российский диктатор владимир путин обязал мигрантов покинуть рф до апреля 2025 года, пишет УНН со ссылкой на Astra.
Детали
путин подписал указ в развитие закона о выселении нелегальных мигрантов до 30 апреля 2025 года. Требование не будет распространяться на иностранцев, которые намерены остаться в стране на законных основаниях.
Напомним
С 1 января 2025 года жителей оккупированных территорий Запорожской области без российских паспортов приравняют к иностранцам. Им грозит принудительное выселение из-за ограничения 90-дневного пребывания без визы.