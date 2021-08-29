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У аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Телеканал Аl Аrabiya сообщил о мощном взрыве в Кабуле, передает УНН.

Детали

Телеканал, со ссылкой на журналиста AFP и местные СМИ, сообщает о взрыве в столице Афганистана Кабуле.

Представитель службы безопасности недавно свергнутого правительства сказал AFP, что это была ракета, и "первая информация показывает", что она "попала в дом".

Другие подробности пока не известны.

Что было ранее

Несколько взрывов произошли 26 августа в толпе афганцев, собравшихся у ворот аэропорта Кабула в надежде улететь из Афганистана. Погибли 13 американских военных, еще 18 получили ранения. Среди афганцев более 200 человек погибли, более 200 получили ранения. Представитель "Талибана" сообщил, что по меньшей мере 28 человек, погибших во время взрывов, были талибами.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Американцы предупредили об опасности новых террористических атак, но решили продолжить эвакуацию.

#Breaking :
Footage of the explosion in #Kabul .
Witnesses say the blast was caused by a rocket hitting a residential house in the Gulai area of ​​Khajeh Baghra, in the 11th security district.
There are no reports of casualties in this incident yet. pic.twitter.com/UHt4O1R1wN

- Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 29, 2021

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