Посольство Израиля обеспокоено в связи с инцидентами во время Хануки - посол

ukenru
Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
10:57 • 4965 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
09:52 • 34414 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 111308 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 152242 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
 • 157461 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 177372 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы
 • 153018 просмотра

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы

Эксклюзив
Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году
 • 149683 просмотра

Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году

Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
 • 170175 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
 • 161626 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за движения вражеских дронов

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за движения вражеских дронов

 • 64128 просмотра
Шокирующее нападение на экипаж Virgin Australia во время остановки на Фиджи: произошло изнасилование

Шокирующее нападение на экипаж Virgin Australia во время остановки на Фиджи: произошло изнасилование

 • 95853 просмотра
Агрессор ввел новые ограничения для украинцев без российских паспортов

Агрессор ввел новые ограничения для украинцев без российских паспортов

 • 97376 просмотра
"АТЕШ" совершил диверсию на железной дороге рф: под угрозой поставки "Искандеров"

"АТЕШ" совершил диверсию на железной дороге рф: под угрозой поставки "Искандеров"

 • 92479 просмотра
Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

08:49 • 60601 просмотра
публикации
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 154051 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 251586 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 200141 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 300090 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 273685 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

09:02 • 31231 просмотра
Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

08:49 • 60601 просмотра
Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

 • 102351 просмотра
В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

 • 102584 просмотра
Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

 • 104615 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Посольство Израиля обеспокоено в связи с инцидентами во время Хануки - посол

Посольство Израиля обеспокоено в связи с инцидентами во время Хануки - посол

Киев  •  УНН

 • 10219 просмотра

Read in English

Посол Израиля в Киеве выразил обеспокоенность из-за инцидентов во время празднования Хануки.

Посольство Израиля выражает обеспокоенность из-за инцидентов в дни празднования Хануки в Украине, заявил посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский в четверг в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Посольство Израиля в Киеве выражает обеспокоенность в связи с инцидентами на почве антисемитизма в дни празднования Хануки в Украине, а также в связи с проявлениями антисемитизма в социальных сетях. Спасибо украинским правоохранительным службам за быструю реакцию и просим и в дальнейшем действовать решительно против тех, кто разжигает ненависть и нарушает закон", - написал Бродский.

Напомним

В ночь на 31 декабря неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в фасад синагоги в центре Николаева. Охранник потушил пожар, полиция расследует дело как хулиганство.

Также полиция идентифицировала пьяного парня, который перерезал кабель питания Меноры во Львове. Подозреваемому грозит штраф.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаКриминал и ЧП
izrailИзраиль
ukrainaУкраина
lvovЛьвов
kievКиев