Посольство Израиля обеспокоено в связи с инцидентами во время Хануки - посол
Киев • УНН
Посол Израиля в Киеве выразил обеспокоенность из-за инцидентов во время празднования Хануки.
Посольство Израиля выражает обеспокоенность из-за инцидентов в дни празднования Хануки в Украине, заявил посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский в четверг в Telegram, пишет УНН.
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"Посольство Израиля в Киеве выражает обеспокоенность в связи с инцидентами на почве антисемитизма в дни празднования Хануки в Украине, а также в связи с проявлениями антисемитизма в социальных сетях. Спасибо украинским правоохранительным службам за быструю реакцию и просим и в дальнейшем действовать решительно против тех, кто разжигает ненависть и нарушает закон", - написал Бродский.
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