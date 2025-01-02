Посольство Ізраїлю занепокоєне у зв'язку з інцидентами під час Хануки - посол

Посольство Ізраїлю висловлює занепокоєння через інциденти у дні святкування Хануки в Україні, заявив посол Ізраїлю в Києві Михаель Бродський у четвер у Telegram, пише УНН.

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"Посольство Ізраїлю у Києві висловлює занепокоєння у зв'язку з інцидентами на ґрунті антисемітизму у дні святкування Хануки в Україні, а також у зв'язку з проявами антисемітизму у соціальних мережах. Дякуємо українським правоохоронним службам за швидку реакцію і просимо й надалі діяти рішуче проти тих, хто розпалює ненависть та порушує закон", - написав Бродський.

Нагадаємо

У ніч на 31 грудня невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у фасад синагоги в центрі Миколаєва. Охоронець загасив пожежу, поліція розслідує справу як хуліганство.

Також поліція ідентифікувала п'яного хлопця, який перерізав кабель живлення Менори у Львові. Підозрюваному загрожує штраф.