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Історичний момент: у Сирії підняли український прапор над консульством

Київ • УНН

 • 101019 перегляди

У столиці Сирії відбулося урочисте підняття українського прапора над Почесним консульством України. Міністр Сибіга зустрівся з українською громадою та почесним консулом Тамером Аль-Тунсі.

У Сирії над Почесним консульством України  підняли український прапор, пише УНН з посиланням на МЗС України.

"Історичні кадри. Підняття прапору над Почесним консульством України в Дамаску, Сирія", - зазначили у повідомленні відомства.

Міністр Андрій Сибіга разом із почесним консулом Тамером Аль-Тунсі поспілкувалися із громадою українців у Сирії.

Нагадаємо

Українські міністри відвідали Дамаск з офіційним візитом за дорученням президента Зеленського. Україна надасть Сирії 500 тонн пшеничного борошна, що забезпечить продовольством 33 тисячі сирійських сімей.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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