Історичний момент: у Сирії підняли український прапор над консульством

У Сирії над Почесним консульством України підняли український прапор, пише УНН з посиланням на МЗС України.

"Історичні кадри. Підняття прапору над Почесним консульством України в Дамаску, Сирія", - зазначили у повідомленні відомства.

Міністр Андрій Сибіга разом із почесним консулом Тамером Аль-Тунсі поспілкувалися із громадою українців у Сирії.

Нагадаємо

Українські міністри відвідали Дамаск з офіційним візитом за дорученням президента Зеленського. Україна надасть Сирії 500 тонн пшеничного борошна, що забезпечить продовольством 33 тисячі сирійських сімей.