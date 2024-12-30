Історичний момент: у Сирії підняли український прапор над консульством
Київ • УНН
У столиці Сирії відбулося урочисте підняття українського прапора над Почесним консульством України. Міністр Сибіга зустрівся з українською громадою та почесним консулом Тамером Аль-Тунсі.
У Сирії над Почесним консульством України підняли український прапор, пише УНН з посиланням на МЗС України.
"Історичні кадри. Підняття прапору над Почесним консульством України в Дамаску, Сирія", - зазначили у повідомленні відомства.
Міністр Андрій Сибіга разом із почесним консулом Тамером Аль-Тунсі поспілкувалися із громадою українців у Сирії.
Нагадаємо
Українські міністри відвідали Дамаск з офіційним візитом за дорученням президента Зеленського. Україна надасть Сирії 500 тонн пшеничного борошна, що забезпечить продовольством 33 тисячі сирійських сімей.