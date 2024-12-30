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Исторический момент: в Сирии подняли украинский флаг над консульством

Исторический момент: в Сирии подняли украинский флаг над консульством

Киев  •  УНН

 • 10912 просмотра

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В столице Сирии состоялось торжественное поднятие украинского флага над Почетным консульством Украины. Министр Сибига встретился с украинской общиной и почетным консулом Тамером Аль-Тунси.

В Сирии над Почетным консульством Украины  подняли украинский флаг, пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.

"Исторические кадры. Поднятие флага над Почетным консульством Украины в Дамаске, Сирия", - отметили в сообщении ведомства.

Министр Андрей Сибига вместе с почетным консулом Тамером Аль-Тунси пообщались с общиной украинцев в Сирии.

Напомним

Украинские министры посетили Дамаск с официальным визитом по поручению президента Зеленского. Украина предоставит Сирии 500 тонн пшеничной муки, что обеспечит продовольствием 33 тысячи сирийских семей.

Алина Волянская

Алина Волянская

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