Исторический момент: в Сирии подняли украинский флаг над консульством
Киев • УНН
В столице Сирии состоялось торжественное поднятие украинского флага над Почетным консульством Украины. Министр Сибига встретился с украинской общиной и почетным консулом Тамером Аль-Тунси.
В Сирии над Почетным консульством Украины подняли украинский флаг, пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.
"Исторические кадры. Поднятие флага над Почетным консульством Украины в Дамаске, Сирия", - отметили в сообщении ведомства.
Министр Андрей Сибига вместе с почетным консулом Тамером Аль-Тунси пообщались с общиной украинцев в Сирии.
Напомним
Украинские министры посетили Дамаск с официальным визитом по поручению президента Зеленского. Украина предоставит Сирии 500 тонн пшеничной муки, что обеспечит продовольствием 33 тысячи сирийских семей.