Блинкен США без дипломатического присутствия в Афганистане после 31 августа

КИЕВ. 29 августа. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США не будут иметь дипломатического присутствия в Афганистане после 31 августа, заявив, что администрация продолжит дипломатическое взаимодействие в регионе, но открытие посольства в Кабуле будет зависеть от действий талибов и поведения "в ближайшие недели и месяцы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.