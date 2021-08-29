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Блинкен США без дипломатического присутствия в Афганистане после 31 августа

Блинкен США без дипломатического присутствия в Афганистане после 31 августа

Киев  •  УНН

 • 17154 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США не будут иметь дипломатического присутствия в Афганистане после 31 августа, заявив, что администрация продолжит дипломатическое взаимодействие в регионе, но открытие посольства в Кабуле будет зависеть от действий талибов и поведения "в ближайшие недели и месяцы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Блинкен сообщил, что администрация все еще активно работает над эвакуацией из Афганистана еще около 300 американских граждан, которые заявили США, что хотят уехать из страны.

Он также подтвердил комментарии президента Байдена в субботу об "очень высоком риске" еще одного нападения на американские войска в Кабуле.

"Существует высокая вероятность дополнительных атак до 31 числа, - сказал Блинкен. - Это самое опасное время в и без того чрезвычайно опасной миссии".

Добавим

26 августа в результате террористической атаки погибли более 200 афганцев и 13 военнослужащих США.

Сегодня, 29 августа, в результате попадания ракеты в жилой район Кабула, погибли два человека, еще трое получили ранения. По информации агентства Reuters, США нанесли удар по боевикам "ИГ", которые взяли на себя ответственность за терростические атаки 26 августа.

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