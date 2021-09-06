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Меркель выступила за начало переговоров с талибами

Меркель выступила за начало переговоров с талибами

Киев  •  УНН

 • 18887 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за начало переговоров с радикальным исламистским движением "Талибан" в Афганистане. Соответствующее заявление глава немецкого кабмина сделала в воскресенье, 5 сентября, на пресс-конференции в Хагене (Северный Рейн - Вестфалия), передает УНН со ссылкой на DW.

Цитата

“Что касается „Талибана“, то, конечно, мы должны говорить с ними, потому что именно с ними сейчас приходится иметь дело”, — подчеркнула Меркель.

По словам канцлера ФРГ, подобный диалог необходим, чтобы продолжить эвакуацию афганцев, которые в этом нуждаются.

Меркель: открытие аэропорта для полетов — хороший сигнал

“Мы хотим вывезти из страны людей, которые работали, в частности, немецкие организации, связанные с развитием, и теперь чувствуют себя под угрозой”, — добавила глава немецкого правительства.

Она подчеркнула, что подобный диалог позволит продолжить поставки гуманитарной помощи в Афганистан. При этом немецкий политик назвала “хорошим сигналом” тот факт, что Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая недавно был вновь открыт для полетов.

Радикалы из “Талибана” хотят прочных дипломатических отношений с ФРГ

Комментарий Меркель прозвучал после публикации интервью в газете Welt am Sonntag, в котором представитель движения Забихулла Муджахид говорил, что группировка хотела бы установить “прочные и официальные дипломатические отношения с Германией”.

Ангела Меркель при этом не сказала, что поддерживает восстановление полноценных дипломатических отношений с Афганистаном, контролируемым талибами.

Установление власти “Талибана”

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы к определенному крайний срок — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.

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