"Талібан" хоче дипломатичного визнання і грошей від Німеччини

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“Ми хочемо щільних і офіційних дипломатичних відносин”, — сказав він. Муджахід також додав, що таліби сподіваються на фінансову підтримку, гуманітарну допомогу та співробітництво в сферах охорони здоров’я, сільського господарства і освіти з боку ФРН та інших країн.

Глава МЗС ФРН допускає переговори з талібами

15 серпня бойовики “Талібану” увійшли в Кабул, а 3 вересня оголосили, що встановили контроль над усім Афганістаном.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас виступає за переговори з талібами і допускає фінансову допомогу для Афганістану при їх владі за певних умов. Зокрема, якщо в країні буде сформовано уряд, що складається не тільки з талібів, будуть дотримуватися права людини і Афганістан не стане “оплотом тероризму”.

“В Афганістані нова реальність, подобається нам це чи ні. І у нас більше немає часу зализувати рани”, — заявив Маас 2 вересня.

Німеччина не Євросоюз

Зокрема, 2 вересня стало відомо, що Європейський Союз планує співпрацювати з “Талібаном”. Однак визнавати талібів новими правителями Афганістану в ЄС поки не поспішають.