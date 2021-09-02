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ЄС заявив, що не поспішатиме з визнанням "Талібану"

ЄС заявив, що не поспішатиме з визнанням "Талібану"

Київ • УНН

 • 16658 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Європейський Союз заявив, що їм потрібно буде співпрацювати з "Талібаном". Однак визнавати талібів новими правителями Афганістану в ЄС поки не поспішають, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цитата:

"Серед держав-членів Євросоюзу і в контексті "Групи семи" немає жодних сумнівів у тому, що нам потрібно взаємодіяти з "Талібаном", нам потрібно спілкуватися з ним і впливати на нього, використовуючи важелі, які у нас є. Але ми не будемо поспішати визнавати цю нову формацію або встановлювати офіційні відносини", - заявив керуючий директор Європейської комісії з питань Азії і Тихого океану Гуннар Віганд.

Деталі

Видання повідомляє, що офіційні відносини між Євросоюзом і "Талібаном" виникнуть лише в тому випадку, якщо таліби почнуть дотримуватися конкретних умов, включаючи повагу прав людини і безперешкодний доступ для тих, хто надає допомогу.

Водночас, у Євросоюзі відзначили, що визнання талібів може статися в разі забезпечення бойовиками вільного проходу афганцям, які бажають залишити країну, відмови від помсти проти тих, хто пов'язаний з іноземними державами або колишнім урядом, і запобігання перетворення Афганістану в притулок для терористів.

Гуннар Віганд також сказав, що незрозуміло, чи зможуть таліби ефективно управляти, але для Євросоюзу ключовою умовою офіційних відносин буде створення всеосяжного і репрезентативного перехідного уряду.

Додамо

Керівники "Талібану" готуються в четвер оприлюднити свій новий уряд. Відомо, що уряд Афганістану може очолити лідер талібів Хайбатулла Ахундзаде.

Контекст

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни евакуювали своїх громадян і співробітників посольств.

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