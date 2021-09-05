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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 108012 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 125189 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 129001 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 188895 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 222592 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 139147 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 131425 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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"Талибан" хочет дипломатического признания и денег от Германии

"Талибан" хочет дипломатического признания и денег от Германии

Киев  •  УНН

 • 27718 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Радикальное исламистское движение "Талибан" рассчитывает установить дипломатические отношения с Германией. Об этом представитель талибов Забихулла Муджахид заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, опубликованном в ночь на воскресенье, 5 сентября, передает УНН.

Цитата

“Мы хотим плотных и официальных дипломатических отношений”, — сказал он. Муджахид также добавил, что талибы надеются на финансовую поддержку, гуманитарную помощь и сотрудничество в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и образования со стороны ФРГ и других стран.

Глава МИД ФРГ допускает переговоры с талибами

15 августа боевики “Талибана” вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всем Афганистаном.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас выступает за переговоры с талибами и допускает финансовую помощь для Афганистана при их власти при определенных условиях. В частности, если в стране будет сформировано правительство, состоящее не только из талибов, будут соблюдать права человека и Афганистан не станет “оплотом терроризма”.

“В Афганистане новая реальность, нравится нам это или нет. И у нас больше нет времени зализывать раны”, — заявил Маас 2 сентября.

Германия не Евросоюз

В частности, 2 сентября стало известно, что Европейский Союз планирует сотрудничать с “Талибаном”. Однако признавать талибов новыми правителями Афганистана в ЕС пока не спешат.

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