Кабульський аеропорт знову відкрився - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. За словами посла Катару в Афганістані, технічна група змогла знову відкрити аеропорт Кабула для прийому гуманітарної допомоги і, що найближчим часом він буде підготовлений для цивільних рейсів. Про це інформує УНН з посиланням на Al Jazeera.
Деталі
Посол додав, що злітно-посадкова смуга в аеропорту Кабула була відремонтована у співпраці з владою Афганістану.
Також нещодавно було виконано два внутрішні рейси з Кабула в міста Мазарі-Шаріф і Кандагар.
Бої в Панджшері
Тим часом, в суботу повідомлялося про нові зіткнення між талібами і силами опору в Панджшерській долині, незважаючи на те, що таліби завершують формування нового уряду.
Панджшерська долина, на північ від столиці Кабула, — одна з найменших провінцій Афганістану і єдина провінція, яка не потрапила під вплив талібів.
Опір, в який входять колишні співробітники афганських сил безпеки і місцеві ополченці, очолює місцевий лідер Ахмад Масуд.
Лідери опору визнають, що деякі райони перейшли в руки Талібану, в той час як проталібські соціальні мережі показували відео, на яких видно, що їх бійці у кадрі із захопленими танками та іншим військовим спорядженням.
Чутки про те, що таліби захопили Панджшер, викликали стрілянину в Кабулі та інших містах, в результаті чого, як повідомляється, було вбито або поранено щонайменше 70 людей.
Представник Талібану заборонив бойовикам стрільбу в повітря.