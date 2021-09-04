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"Талібан" оголосив про заборону "святкової стрілянини" в повітря, через загибель щонайменше десяти осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Заступник голови радикального руху “Талібан” мулла Мухаммад Якуб заборонив хаотичну стрілянину в повітря, в результаті якої в країні за добу загинули або були поранені понад 70 осіб. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter Afghan Urdu.

Цитата

“Переконайтеся, що ви суворо уникаєте стрілянини в повітря у вашій провінції. Ні в якому разі не повинно бути стрілянини в повітря. Якщо це станеться у вашій провінції, ви будете нести за це відповідальність...”, — заявив мулла Мухаммад Якуб, заступник голови руху “Талібан”.

Доповнення

Щонайменше 70 осіб загинули або постраждали в ході стрільби по всьому Афганістану після того, як джерела талібів повідомили, що їх бойовики захопили провінцію Панджшер, останню провінцію в Афганістані, що чинить опір ісламістському угрупованню.

Лідери опозиції заперечують факт падіння провінції.

Тим часом, лідер фракції опору талібів в Афганістані заявляє, що вони будуть продовжувати бойові дії.

“Ми ніколи не відмовимося від боротьби за Бога, свободу і справедливість”, — написав на своїй офіційній сторінці в Facebook лідер Фронту національного опору Афганістану Ахмад Масуд.

Відповідь Масуда з’явилась у відповідь на непідтверджені повідомлення про те, що Панджшер був захоплений, а лідери опору покинули країну.

Додамо

Близько п’яти днів навколо Панджшерської долини йдуть запеклі бої між бойовиками Талібану та Фронту національного опору. Короткі переговори про мирне вирішення не увінчалися успіхом.

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