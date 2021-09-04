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"Талибан" объявил о запрете "праздничной стрельбы" в воздух, из-за гибели по меньшей мере десятка человек

Киев  •  УНН

 • 25147 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Заместитель председателя радикального движения “Талибан” мулла Мухаммад Якуб запретил беспорядочную стрельбу в воздух, в результате которой в стране за сутки погибли или были ранены более 70 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Afghan Urdu.

Цитата

“Убедитесь, что вы строго избегаете стрельбу в воздух в вашей провинции. Ни в коем случае не должно быть стрельбы в воздух. Если это произойдет в вашей провинции, вы будете нести за это ответственность...”, — заявил мулла Мухаммад Якуб, заместитель председателя движения “Талибан”.

Дополнение

По меньшей мере 70 человек погибли или пострадали в ходе стрельбы по всему Афганистану после того, как источники талибов сообщили, что их боевики захватили провинцию Панджшер, последнюю провинцию в Афганистане, которая сопротивляется исламистской группировке.

Лидеры оппозиции отрицают факт падения провинции.

Между тем, лидер фракции сопротивления талибов в Афганистане заявляет, что они будут продолжать боевые действия.

“Мы никогда не откажемся от борьбы за Бога, свободу и справедливость”, — написал на своей официальной странице в Facebook лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд.

Ответ Масуда появилась в ответ на неподтвержденные сообщения о том, что Панджшер был захвачен, а лидеры сопротивления покинули страну.

Добавим

Около пяти дней вокруг Панджшерской долины идут ожесточенные бои между боевиками Талибана и Фронта национального сопротивления. Короткие переговоры о мирном разрешении не увенчались успехом.

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