В результаті пострілів у повітря по всьому Афганістану було вбито або поранено більше 70 осіб - ЗМІ

Деталі

Лікарня швидкої допомоги, розташована в Кабулі, підтвердила, що 17 трупів і 40 поранених були доставлені в лікарню ввечері в п’ятницю, 4 вересня.

За непідтвердженими повідомленнями з міста Джелалабад на сході провінції Нангархар, 17 осіб було вбито і поранено в результаті пострілів, зроблених у повітря минулої ночі.

Повідомляється, що “надзвичайно сильні постріли” були зроблені під час святкування захоплення провінції Панджшер, єдиною провінції, яка чинить опір Ісламському емірату Афганістан (назва введена талібами).

Доповнення

Після того, як таліби заявили, що взяли під контроль Панджшерську долину і завдали поразки Фронту національного опору Афганістану, в п’ятницю в Кабулі пролунала потужна святкова стрілянина.

The #Taliban carried out cheerful shootings in most parts of Kabul last night, believing that they had taken control of #Panjshir province, while the Resistance Front denied the Taliban's claim, saying they had inflicted heavy casualties on the Taliban. pic.twitter.com/GbheJ0pSNH

— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 3, 2021

“Милістю Всевишнього Аллаха ми контролюємо весь Афганістан. Порушники спокою були переможені, і тепер Панджшер знаходиться під нашим командуванням”, — цитує агентство Reuters слова одного з командирів талібів.

Однак Ахмад Масуд, лідер сил опору в Панджширі, повідомив, що новини про завоювання була помилковою.

“Новина про завоювання Панджширу циркулюють в пакистанських ЗМІ. Це брехня. Завоювання Панджширу буде моїм останнім днем ​​в Панджширі, іншаллах”, — сказав він.

Ебадулла Салех, син поваленого віце-президента Амрулли Салеха, також заявив, що твердження талібів про перемогу в Панджширі є хибним.

Several, including children killed & injured in the #Taliban Aerial gunfire last night. pic.twitter.com/AkdtHEuFGV

— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 4, 2021