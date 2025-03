В результате выстрелов в воздух по всему Афганистану были убиты или ранены более 70 человек - СМИ

Детали

Больница скорой помощи, расположенная в Кабуле, подтвердила, что 17 трупов и 40 раненых были доставлены в больницу вечером в пятницу, 4 сентября.

По неподтвержденным сообщениям из города Джелалабад на востоке провинции Нангархар, 17 человек были убиты и ранены в результате выстрелов, сделанных в воздух прошлой ночью.

Сообщается, что “чрезвычайно сильные выстрелы” были сделаны во время празднования захвата провинции Панджшер, единственной провинции, которая сопротивляется Исламскому эмирату Афганистан (название введенное талибами).

Дополнение

После того, как талибы заявили, что взяли под контроль Панджширскую долину и нанесли поражение Фронту национального сопротивления Афганистана, в пятницу в Кабуле прозвучала мощная праздничная стрельба.

The #Taliban carried out cheerful shootings in most parts of Kabul last night, believing that they had taken control of #Panjshir province, while the Resistance Front denied the Taliban's claim, saying they had inflicted heavy casualties on the Taliban. pic.twitter.com/GbheJ0pSNH

— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 3, 2021

“Милостью Всевышнего Аллаха мы контролируем весь Афганистан. Нарушители спокойствия были побеждены, и теперь Панджшир находится под нашим командованием”, — цитирует агентство Reuters слова одного из командиров талибов.

Однако Ахмад Масуд, лидер сил сопротивления в Панджшире, сообщил, что новость о завоевании была ошибочной.

“Новость о завоевании Панджшера циркулируют в пакистанских СМИ. Это ложь. Завоевание Панджшира будет моим последним днем ​​в Панджшире, иншаллах”, — сказал он.

Эбадулла Салех, сын свергнутого вице-президента Амруллы Салеха, также заявил, что утверждение талибов о победе в Панджшире являются ошибочным.

Several, including children killed & injured in the #Taliban Aerial gunfire last night. pic.twitter.com/AkdtHEuFGV

— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 4, 2021