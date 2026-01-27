$43.130.01
“Мені більше підходить роль розвідника під прикриттям журналіста”: журналісткою-агенткою кдб виявилась Інна Кардаш

Київ • УНН

 • 90 перегляди

“Мені більше підходить роль розвідника під прикриттям журналіста”: журналісткою-агенткою кдб виявилась Інна Кардаш

Служба безпеки України затримала у Києві білоруську шпигунку, яка працювала на КДБ і намагалася проникнути до ГУР МО України для збору розвідданих та вербування агентів. Нею виявилася білоруська журналістка Інна Кардаш, яка з 2020 року працювала в Україні журналістом під прикриттям, а її кандидатуру на роль агента було погоджено найвищим керівництвом білорусі. Про це пише УНН з посиланням на СБУ. 

Деталі 

Як повідомляв УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора та ГУР, у Києві затримано глибоко законспіровану шпигунку, яка працювала на кдб рб з 2015 року, яка яка намагалась інфільтруватись до одного з підрозділів української воєнної розвідки. 

"У межах спільної тривалої та комплексної спецоперації власної безпеки ГУР МО України та слідчих СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України викрито шпигунку з білоруського кґб, яка намагалась інфільтруватись до одного з підрозділів української воєнної розвідки. 35-річну ворожу агентку затримали в Києві, їй оголошено підозру в шпигунстві", - повідомили у ГУР.

У межах спецоперації, яка тривала декілька місяців, співробітники СБУ та власної безпеки ГУР документували злочинну білоруської  шпигунки та вели з нею оперативну гру - під виглядом секретних даних їй "згодовували" дезінформацію. 

Наразі шпигунка перебуває під вартою. Їй загрожує 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, резюмували у розвідці.

За даними джерел в українських спецслужбах, йдеться про білоруську журналістку Інну Кардаш. 

У Службі безпеки України опублікували відео розмови Кардаш разом зі своїм куратором, де вона зізнається, що працює під прикриттям журналіста: "Мені просто більше підходить роль розвідника під прикриттям журналіста. Ось це правда. Я добувати вмію дуже добре інформацію". 

"Уявіть, що ви знаходитеся у довготривалому відрядженні, то щомісяця, у залежності від того, що як є, я вам пропоную 3 тис. євро для початку", - сказав їй куратор. 

За його словами, що шпигунство агентки було погоджено найвищим керівництвом білорусі.

Як заявили в СБУ, уже під час повномасштабного вторгнення куратор агентки доручив їй прибути до однієї з країн ЄС для додаткового інструктажу. Перетин кордону жінка здійснювала під вигаданим приводом про медобстеження.

Для контакту з білоруським спецслужбістом на території Євросоюзу фігурантка придбала новий смартфон з "одноразовою" сім-картою і після цього позбулася гаджета.

На записах куратор каже: "Скидай до заводських налаштувань і випадково просто розбий його". 

Після повернення в Київ агентка спробувала влаштуватися до одного зі штабних підрозділів Воєнної розвідки нашої держави, де потрапила в розробку Власної безпеки ГУР. 

"Мені просто чудово тим, що у мене на пальцях піт не виділяється в принципі, у мене відбитки тяжко зняти, тобто мої пальці важко прорахують. Серцебиття у мене слабке, і я себе навчила вже. Я рано, чи пізно розуміла, що у мене буде поліграф, і я ось готова до цього", - зізнається агентка, що отримала інструкції, як успішно пройти поліграф. 

Доповнення

Кардаш у 2012–2015 роках працювала в компаніях "Юнайтед компані" та "Максбет", а у 2018–2019 роках співпрацювала з "Тутбаймедіа".

Після цього Кардаш співпрацювала з багатьма закордонними медіа як журналістка-фрилансерка. З 2020 року Кардаш почала офіційно працювати на телеканал "Україна" у білорусі. Кілька разів її затримували під час висвітлення протестів. Імовірно, наприкінці 2020 року Кардаш поїхала з білорусі.

В Україні Кардаш працювала на нині підсанкційному телеканалі "112", а потім влаштувалася на роботу в інформаційне агентство Інтерфакс.

Павло Башинський

