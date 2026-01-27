"Мне больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста": журналисткой-агентом кгб оказалась Инна Кардаш

Служба безопасности Украины задержала в Киеве белорусскую шпионку, которая работала на кгб и пыталась проникнуть в ГУР МО Украины для сбора разведданных и вербовки агентов. Ею оказалась белорусская журналистка Инна Кардаш, которая с 2020 года работала в Украине журналистом под прикрытием, а ее кандидатура на роль агента была согласована высшим руководством беларуси. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как сообщал УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и ГУР, в Киеве задержана глубоко законспирированная шпионка, которая работала на кгб рб с 2015 года, которая пыталась инфильтрироваться в одно из подразделений украинской военной разведки.

"В рамках совместной длительной и комплексной спецоперации собственной безопасности ГУР МО Украины и следователей СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины разоблачена шпионка из белорусского кгб, которая пыталась инфильтрироваться в одно из подразделений украинской военной разведки. 35-летняя вражеская агентка задержана в Киеве, ей объявлено подозрение в шпионаже", - сообщили в ГУР.

В рамках спецоперации, которая длилась несколько месяцев, сотрудники СБУ и собственной безопасности ГУР документировали преступную деятельность белорусской шпионки и вели с ней оперативную игру - под видом секретных данных ей "скармливали" дезинформацию.

Сейчас шпионка находится под стражей. Ей грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества, резюмировали в разведке.

По данным источников в украинских спецслужбах, речь идет о белорусской журналистке Инне Кардаш.

В Службе безопасности Украины опубликовали видео разговора Кардаш вместе со своим куратором, где она признается, что работает под прикрытием журналиста: "Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я добывать умею очень хорошо информацию".

"Представьте, что вы находитесь в длительной командировке, то ежемесячно, в зависимости от того, что как есть, я вам предлагаю 3 тыс. евро для начала", - сказал ей куратор.

По его словам, шпионаж агентки был согласован высшим руководством беларуси.

Как заявили в СБУ, уже во время полномасштабного вторжения куратор агентки поручил ей прибыть в одну из стран ЕС для дополнительного инструктажа. Пересечение границы женщина осуществляла под вымышленным предлогом о медобследовании.

Для контакта с белорусским спецслужбистом на территории Евросоюза фигурантка приобрела новый смартфон с "одноразовой" сим-картой и после этого избавилась от гаджета.

На записях куратор говорит: "Сбрасывай до заводских настроек и случайно просто разбей его".

После возвращения в Киев агентка попыталась устроиться в одно из штабных подразделений Военной разведки нашего государства, где попала в разработку Собственной безопасности ГУР.

"Мне просто замечательно тем, что у меня на пальцах пот не выделяется в принципе, у меня отпечатки тяжело снять, то есть мои пальцы тяжело просчитают. Сердцебиение у меня слабое, и я себя научила уже. Я рано или поздно понимала, что у меня будет полиграф, и я вот готова к этому", - признается агентка, что получила инструкции, как успешно пройти полиграф.

Дополнение

Кардаш в 2012–2015 годах работала в компаниях "Юнайтед компани" и "Максбет", а в 2018–2019 годах сотрудничала с "Тутбаймедиа".

После этого Кардаш сотрудничала со многими зарубежными медиа как журналистка-фрилансер. С 2020 года Кардаш начала официально работать на телеканал "Украина" в беларуси. Несколько раз ее задерживали во время освещения протестов. Вероятно, в конце 2020 года Кардаш уехала из беларуси.

В Украине Кардаш работала на ныне подсанкционном телеканале "112", а затем устроилась на работу в информационное агентство Интерфакс.