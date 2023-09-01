Механізм проходження ВЛК врегулюють на законодавчому рівні - міністр охорони здоров’я

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За словами Віктора Ляшко, зараз у МОЗ очікують на рішення РНБО про запуск порядку переогляду тих, хто отримав довідки про непридатність після 24 лютого 2022 року.

«Нам на допомогу приходять правоохоронні органи, які вже викрили багато схем ТЦК у цій системі, і ми знаємо, на що звернути увагу в першу чергу», - каже Ляшко.

Найгірша ситуація із перенесенням ВЛК до лікарень у Києві, каже міністр і додає, що він проводив нараду з відповідальними особами, які організовують проведення медичних оглядів при ТЦК. Проте вони робили все, щоб не переводити медичні огляди до цивільних закладів.

«Чому – ми дізнались, коли там почали працювати ДБР», - резюмує міністр.

За його словами, краща ситуація – 100% - у Волинській області. Проте не всі лікарні по Україні відразу почали працювати на користь мобілізованих.

«Не всі лікарні відразу переорієнтувались на роботу, оскільки запускали військовозобов’язаних у загальну чергу. Через 2 тижні про цю проблему стало відомо, і над її вирішенням почали швидко працювати. Тепер планують на законодавчому рівні врегулювати конкретний період часу, за який повинна проходитись ВЛК», - додав Ляшко.

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За словами міністра, розділяють військово – лікарські комісії на тих, хто працює з військовозобов’язаними, і на тих, хто працює з тими, хто перебуває в лавах ЗСУ та отримав поранення. Раніше медичні огляди тих, хто йшов служити до ЗСУ проводились на базі ТЦК, куди приходили лікарі, які відправляли призовників здавати аналізи в інший заклад охорони здоров’я, вони самостійно шукали, де це зробити, і поверталися до ТЦК.

«Це затягувало в часі. А також були люди, які потребували додаткові дослідження, і знову ж та сама процедура проходила. І були проблеми з фінансуванням, бо раніше зарплати цих лікарів фінансували органи місцевого самоврядування», - розповідає міністр.

На рівні МОЗ та Уряду з’явилось відповідне рішення, після чого в програмі медичних гарантій створили окремий пакет, який фінансує медичний огляд всіх військовозобов’язаних, а головам військових адміністрацій було доручено закріпити за кожним ТЦК відповідний цивільну лікарню, повідомив чиновник.

Якщо один медичний заклад не справлявся, зазначив він, дозволялось закріплювати кілька. За кожен огляд військовозобов’язаного сплачувалося майже 900 грн.

«Ці огляди потрапляти в електронну систему, з’єднувались із попередніми даними, і це спрощує роботу лікарям. Не всі ТЦК це зробили», - каже Ляшко.

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Для тих, хто служить або захворів є кілька видів ВЛК.

«Сьогодні уже 918 лікарень мають ВЛК, якщо військовий потрапив на лікування до лікарні, ВЛК він може пройти прямо там. До нього повинні прилетіти певні документи, які нададуть можливість проводити ВЛК, зокрема довідка про поранення. Раніше її міг забрати виключно поранений військовий, звернувшись до командира частини. Зараз у зв’язку зі змінами, довідка приходить відразу до лікарів», - зазначає міністр.

Якщо за результатами ВЛК назначають пораненому «інвалідність», медичні комісії виїжджають до лікарень і проводять свої огляди.

«Ми вже провели 1,5 тисячі оглядів. Встановлено окрему групу, більше 17 тисяч військових, які отримали поранення і вимагають встановлення групи інвалідності»,- додав глава МОЗу.

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