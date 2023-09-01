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Механизм прохождения ВВК урегулируют на законодательном уровне - министр здравоохранения

Механизм прохождения ВВК урегулируют на законодательном уровне - министр здравоохранения

Киев • УНН

 • 707276 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Для военных и военнообязанных будут упрощать процедуру прохождения ВВК. Так, для них в больницах будут действовать отдельные очереди, а на законодательном уровне планируют урегулировать конкретное время, за которое можно пройти комиссию. Об этом рассказал во время телемарафона министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет УНН.

Детали

По словам Виктора Ляшко, сейчас в Минздраве ожидают решения СНБО о запуске порядка переосвидетельствования тех, кто получил справки о непригодности после 24 февраля 2022 года.

«Нам на помощь приходят правоохранительные органы, которые уже разоблачили много схем ТЦК в этой системе, и мы знаем, на что обратить внимание в первую очередь», - говорит Ляшко.

Хуже всего ситуация с переносом ВВК в больницы в Киеве, говорит министр и добавляет, что он проводил совещание с ответственными лицами, которые организуют проведение медицинских осмотров при ТЦК. Однако они делали все, чтобы не переводить медицинские осмотры в гражданские учреждения.

«Почему – мы узнали, когда там начали работать ГБР», - резюмирует министр.

По его словам, лучшая ситуация – 100% - в Волынской области. Однако не все больницы по Украине сразу начали работать в пользу мобилизованных.

«Не все больницы сразу переориентировались на работу, поскольку запускали военнообязанных в общую очередь. Через 2 недели об этой проблеме стало известно, и над ее решением начали быстро работать. Теперь планируют на законодательном уровне урегулировать конкретный период времени, за который нужно проходить ВВК», - добавил Ляшко.

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По словам министра, разделяют военно–врачебные комиссии на тех, кто работает с военнообязанными, и на тех, кто работает с теми, кто находится в рядах ВСУ и получил ранения. Ранее медицинские осмотры тех, кто шел служить в ВСУ проводились на базе ТЦК, куда приходили врачи, которые отправляли призывников сдавать анализы в другое учреждение здравоохранения, они самостоятельно искали, где это сделать, и возвращались в ТЦК.

«Это затягивало во времени. А также были люди, которые нуждались в дополнительных исследованиях, и опять же та же процедура проходила. И были проблемы с финансированием, потому что раньше зарплаты этих врачей финансировали органы местного самоуправления», - рассказывает министр.

На уровне Минздрава и Правительства появилось соответствующее решение, после чего в программе медицинских гарантий создали отдельный пакет, который финансирует медицинский осмотр всех военнообязанных, а главам военных администраций было поручено закрепить за каждым ТЦК соответствующую гражданскую больницу, сообщил чиновник.

Если одно медицинское учреждение не справлялось, отметил он, разрешалось закреплять несколько. За каждый осмотр военнообязанного уплачивалось почти 900 грн.

«Эти осмотры попадали в электронную систему, соединялись с предыдущими данными, и это упрощает работу врачам. Не все ТЦК это сделали», - говорит Ляшко.

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Для тех, кто служит или заболел есть несколько видов ВВК.

«Сегодня уже 918 больниц имеют ВВК, если военный попал на лечение в больницу, ВВК он может пройти прямо там. К нему должны прилететь определенные документы, которые дадут возможность проводить ВВК, в частности справка о ранении. Ранее ее мог забрать исключительно раненый военный, обратившись к командиру части. Сейчас в связи’связи с изменениями, справка приходит сразу к врачам», - отмечает министр.

Если по результатам ВВК назначают раненому «инвалидность», медицинские комиссии выезжают в больницы и проводят свои осмотры.

«Мы уже провели 1,5 тысячи осмотров. Установлена отдельная группа, более 17 тысяч военных, которые получили ранения и требуют установления группы инвалидности», - добавил глава Минздрава.

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